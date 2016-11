Sky Sport Austria 13:30 bis 16:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga RZ Pellets WAC - FK Austria Wien, 16. Runde* Stereo Live 16:9 HDTV Merken Nach drei Siegen in Serie landete der WAC bei Admira Wacker unsanft auf dem Hosenboden. In der Südstadt gab's eine bittere 1:4-Pille für die Kärntner. "Wir waren im Zweikampfverhalten klar unterlegen", meinte Coach Heimo Pfeifenberger und legte nach: "Wir waren in allen Bereichen klar unterlegen. Wir haben es zwar immer wieder probiert, aber wir haben überhaupt nichts Konstruktives zusammengebracht in unserem Offensivspiel." Auch die Austria war spielerisch "nicht so gut, wir hatten viele Fehlpässe", sagte FAK-Trainer Thorsten Fink nach dem 2:0 gegen Ried, wohlwissend, dass immerhin das Ergebnis stimmte: "Von dem her war es für uns ein wichtiger Sieg, solche Spiele. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie