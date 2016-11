Sky Sport Austria 15:30 bis 18:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Guntamatic Ried - SKN St.Pölten, 16. Runde Stereo Live 16:9 HDTV Merken Nach dem 2:1-Erfolg gegen die Admira steckt die SV Ried wieder in der Ergebniskrise. 0:2 bei der Wiener Austria. Trainer Christian Benbennek bemängelte die Chancenverwertung: "Ich sage nicht, dass wir mit vier Torchancen 4:0 in Führung gehen müssen, aber wir haben vier Mal die Möglichkeit, 1:0 in Führung zu gehen", betonte der 44-Jährige, wohlwissend, dass ganz viel aufgegangen ist "von dem, was wir uns vorgenommen haben, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. In manchen Situationen agieren wir zu hektisch, vor dem Tor nicht entschlossen genug. Aber wir sind auf dem richtigen Weg." Klappt's mit einem Dreier gegen den Vorletzten St. Pölten? Der SKN holte im Kellerduell gegen Schlus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie