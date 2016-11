Sky Sport Austria 03:55 bis 06:00 Fußball Fußball: Österreich, Sky Go Erste Liga SC Austria Lustenau - LASK Linz, 19. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Showdown in Vorarlberg! Spitzenreiter Lustenau und Verfolger LASK sind nicht zu stoppen. Die Vorarlberger sind seit acht Matches ungeschlagen, feierten zuletzt ein 4:2 bei Aufsteiger Wattens. "Wir haben heute sehr gute Arbeit gemacht", sagte Lustenaus Top-Torjäger Raphael Dwamena. "Am Anfang war es schwierig, aber dann haben wir das Spiel unter Kontrolle gehabt." Auch die Oberösterreicher geben Vollgas: Drei Siege in Folge, mit einem 4:1 gegen Horn Titelaspirant FC Liefering von Platz zwei verdrängt. "Momentan zeichnet es uns aus, dass sehr viele Spieler Tore machen und das wollen wir in den nächsten beiden Runden mitnehmen", findet LASK-Coach Oliver Glasner. Bauen d. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie