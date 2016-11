Nick 18:15 bis 18:45 Kinderserie School of Rock Kamera aus! USA 2016 Merken Um zu verhindern, dass Miss Mullins bei ihren unangekündigten Besuchen auf einen Probe-, statt auf einen Klassenraum trifft, baut Mr. Finn mit den Kindern das Klassenzimmer so um, dass innerhalb von Sekunden jegliches Instrument verstaut ist. Zusätzlich bringt Lawrence eine Kamera im Flur an, um früh genug vor Miss Mullins gewarnt zu werden. Als sie ihn jedoch während der Montage erwischt, redet er sich um Kopf und Kragen und bietet ihr kurzerhand an, weitere Kameras in den Klassenräumen anzubringen, damit Miss Mullins sämtliche Unterrichtsstunden überwachen kann. Was er dabei kurzzeitig vergisst; sein Lehrer ist kein richtiger Lehrer und statt des normalen Unterrichts probt er mit ihnen für den "Battle of the Bands". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Cavalero (Dewey Finn) Courtney Cooper (Student) Damarion Hall (Classmate) Ricardo Hurtado (Freddy) Ruby Imes (Classmate) Lance Lim (Zack) Thailer Lucas (Classmate) Originaltitel: School of Rock Regie: Bruce Leddy Drehbuch: Eric Friedman, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6