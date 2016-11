OKTO 14:00 bis 15:00 Diskussion Das Medienquartett Merken Die Neurolinguistin Elisabeth Wehling ist derzeit ein gefragter Talkshowgast, denn sie verfügt dank ihrer Forschungen über ein Werkzeug, das u.a. dabei hilft, Trumps Triumph besser zu verstehen. Im Medienquartett stellt sie ihr Konzept des politischen Framings anhand zum Teil schockierender Aussagen, wie "welfare is a rotten idea", vor. Welche Begriffe welche Frames in unseren Gehirnen aktivieren, mit welchen bildgebenden Verfahren das mittlerweile auch sichtbar gemacht werden kann und welche Schlüsse wir aus diesen Erkenntnissen für unsere eigene politische Diskussionskultur ziehen können, darüber spricht sie mit Richard Richter, Herlinde Pauer-Studer und Armin Thurnher. In Google-Kalender eintragen