OKTO 11:30 bis 11:45 Magazin Oddisee Merken Ein Potpourri an außergewöhnlichen Porträts. Zunächst entführt uns Oddisee in die Alpen, wo sich eine NudistInnenwandergruppe zur alljährlichen Bergtour trifft. Anschließend gibt's Einblicke in die Welt eines so genannten Furrys eines Menschen, der sich ganz der fellbehafteten Tierwelt verschrieben hat. In Google-Kalender eintragen