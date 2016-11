OKTO 10:30 bis 11:30 Unterhaltung Wiener Vorlesungen analytischdiskursiv Merken Andreas Wirsching im Gespräch mit Hubert Christian Erhalt zum Stellenwert von Freizeit und Arbeit in der postindustriellen Gesellschaft: "Als Bundeskanzler Helmut Kohl 1993 davor warnte, eine Nation 'mit Zukunft' lasse 'sich nicht als kollektiver Freizeitpark organisieren', erntete er nicht nur Zustimmung, sondern auch helle Empörung. Denn auf der anderen Seite des Extrems steht der Burn-out als ständige Bedrohung der durch ein Übermaß an Arbeit bedrohten Leistungsgesellschaft," so Andreas Wirsching. (Aufzeichnung vom 22. Jänner 2016, Altes Rathaus) In Google-Kalender eintragen

