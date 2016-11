ATV 17:55 bis 18:20 Comedyserie King of Queens Freundschaftsdienste USA 1999 2016-11-29 13:10 Stereo Merken Während Carrie einen Großputz in der Küche veranstaltet, hat Doug sich vorgenommen, sich um den frisch geschiedenen Richie zu kümmern. Doch als Ray anruft, um ihn zum Golfspiel einzuladen, ist Doug hin und her gerissen. Er beschließt zunächst zu Golfen und verabredet sich erst um vier Uhr mit Richie. In der Zwischenzeit taucht Rays Mutter Marie bei Carrie auf und mischt sich ungebeten in die Putzaktion ein. Doch Carrie hat schon eine Idee, wie sie den lästigen Gast schnell wieder loswerden könnte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Larry Romano (Richie Iannucci) Ray Romano (Raymond Barone) Doris Roberts (Marie Barone) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross