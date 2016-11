ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls In Sachen Liebe USA 2004 Stereo Merken Lorelai lernt Lukes Schwester Liz kennen, die ihrem Bruder ihren neuen Freund T.J. vorstellen möchte. Lukes Begeisterung hält sich jedoch in Grenzen, da er bislang immer wenig vom Männergeschmack seiner Schwester gehalten hat. Indessen wartet Jess in Stars Hollow darauf, dass sein Auto repariert wird, und läuft dabei ständig Rory über den Weg. Auf Emilys Wunsch sollen Lorelai und Jason bei einem von ihren Dinner-Veranstaltungen so tun, als wären sie ein Paar wobei Emily nicht weiß, dass sie das in Wirklichkeit auch sind... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Chris Long Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips