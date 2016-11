Schweiz 2 02:50 bis 03:30 Serien Code Black Die fünfte Phase USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Zwei Männer mit Schusswunden kommen in die Notaufnahme. Als Mike mit dem Vater des einen Opfers reden will, stürmt ein junger Mann in den Wartesaal. Sogleich werden Waffen gezückt. Gleichzeitig wird ein Mann eingeliefert, der aus dem vierten Stock gefallen ist. Seine Frau will aber nicht, dass er wiederbelebt wird, denn er ist gesprungen. Der Fall sorgt für grosse Diskussionen im Team, unter anderem auch für einen handfesten Streit zwischen Christa und Neal. Dabei haben die beiden gerade ihre erste Nacht zusammen verbracht. Mario behandelt derweil eine junge Frau, die nach dem Spring Break in Mexiko mit Gonorrhö nach Hause gekommen ist. Und bei Malaya taucht ein Patient auf, den sie eben erst behandelt hat. Verfolgt er sie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marcia Gay Harden (Dr. Leanne Rorish) Luis Guzmán (Jesse Sallender) Raza Jaffrey (Dr. Neal Hudson) Bonnie Somerville (Christa Lorenson) Melanie Chandra (Malaya Pineda) Harry Ford (Angus Leighton) Benjamin Hollingsworth (Mario Savetti) Originaltitel: Code Black Regie: Oz Scott Drehbuch: Brett Mahoney Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 12

