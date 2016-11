ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die Vitaminlüge - Wie uns die Gesundheitsindustrie ködern will A 2016 2016-11-28 23:30 Merken Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel zählen zu den wichtigen Einnahmequellen der Pharmaindustrie. Gerade im Herbst greifen viele zu solchen Ersatzpräparaten in dem Glauben, sich dabei etwas Gutes zu tun. Doch gilt es als erwiesen, dass schon eine halbwegs ausgewogene Ernährung jeden Vitaminbedarf abdeckt. Dazu mahnen Wissenschaftler, dass vor allem mit fettlöslichen Vitaminen (zum Beispiel Vitamin A) sorgsam umgegangen werden soll, da ein Zuviel davon schadhaft sein kann. Der Medizinjournalist Bernhard Hain geht in dieser ORFIII-Neuproduktion der "Vitamin-Lüge" auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Vitaminlüge - Wie uns die Gesundheitsindustrie ködern will