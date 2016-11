TV5 23:58 bis 01:44 Sonstiges Le bonheur est dans le pré F 1995 Merken Francis pensait qu'il allait mourir, il se trompait. L'existence allait lui réserver encore quelques surprises... Malgré un contrôle fiscal, la grève des employées de son entreprise et le mépris de sa femme et de sa fille, la vie de Francis sera bientôt remplie de bonheur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michel Serrault (Francis) Eddy Mitchell (Gérard) Sabine Azéma (Nicole) Carmen Maura (Dolores) François Morel (Pouillaud) Guilaine Londez (Zig) Virgine Darmon (Puce) Originaltitel: Le bonheur est dans le pré Regie: Etienne Chatiliez Drehbuch: Florence Quentin Kamera: Philippe Welt Musik: Pascal Andreaccio