TV5 21:03 bis 22:41 Sonstiges Kemtiyu: Séex Anta, Cheikh Anta SEN 2016 Merken Portrait de Cheikh Anta Diop, personnage vénéré par certains, décrié par d'autres, mais méconnu par beaucoup. Durant toute sa vie, ce savant précurseur, insatiable de sciences et de connaissances, homme politique éclairé, fut en quête de vérité et de justice afin de redonner à l'Afrique conscience historique et dignité. In Google-Kalender eintragen Regie: Ousmane William Mbaye