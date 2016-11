hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Bernhard Emunds, "Live-In-Pflegekritiker" 2016-11-28 23:05 Merken Ein Mensch wird pflegebedürftig, will jedoch nicht ins Pflegeheim. Die Angehörigen sind alleine überfordert mit der Pflege und da liegt es nahe, eine Dame aus Osteuropa zu engagieren. Solche Arbeitsverhältnisse findet Bernhard Emunds hochproblematisch. Vor allem deswegen, weil die Betreuungspersonen rund die Uhr arbeiten bzw. zur Verfügung stehen müssten. Pausen, freie Tage oder gar bezahlten Urlaub würden selten eingeräumt, da auch Bereitschaftsdienste von den Auftragsgebern oft nicht als Arbeit angesehen würden. Die Gleichzeitigkeit von wohnen und arbeiten in einem Haus und über einen langen Zeitraum hinweg signalisiert laut Emunds Familienzugehörigkeit. Das wiederum erschwert Abgrenzung und Privatheit. Bernhard Emunds ist Professor für Christliche Gesellschaftsethik u Sozialphilosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen. Außerdem leitet er das Oswald von Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik in Frankfurt am Main. Seine Schwerpunktthemen sind Ethik der Finanzwirtschaft und Ethik der Erwerbsarbeit, insbesondere der sogenannten Sorgearbeit. Vom Stand der Dinge und den Alternativen dazu erzählt der "Live-in-Pflegekritiker" heute in Doppelkopf. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Röder