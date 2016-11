Schweiz 2 20:55 bis 21:40 Serien Code Black Das erste Date USA 2015 2016-11-28 02:05 Dolby Digital HDTV Merken In einer Diskothek kommt es zu einer Schlägerei, und zwei 16-jährige Mädchen werden in den Notfall gebracht. Das eine hat ein gebrochenes Bein und sollte sofort operiert werden. Zu Leannes Erstaunen wehrt sich ihr inzwischen eingetroffener Vater aber vehement gegen eine Operation - aus religiösen Überzeugungen. Mario und Heather versuchen alles, um das Mädchen davon zu überzeugen, seine eigene Entscheidung zu treffen. Als ein Mann mit schweren Messerstichverletzungen in die Notaufnahme eingeliefert wird, ist ein Arzt an seiner Seite, der früher in Leannes Team war und sofort wieder einsteigen will. Für Angus bedeutet das eine Herausforderung: Der Neue ist sein älterer Bruder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marcia Gay Harden (Dr. Leanne Rorish) Luis Guzmán (Jesse Sallander) Raza Jaffrey (Dr. Neal Hudson) Bonnie Somerville (Christa Lorenson) Melanie Chandra (Malaya Pineda) Harry Ford (Angus Leighton) Benjamin Hollingsworth (Mario Savetti) Originaltitel: Code Black Regie: Constantine Makris Drehbuch: Kristen Kim Kamera: Spencer Combs Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16