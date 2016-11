DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Der Schatz" Kriminalhörspiel nach Andreas Albes Merken Bagdad nach dem Ende des zweiten Irak-Krieges, Mai 2003: Michael Bellow arbeitet in der Stadt für eine deutsche Zeitung. Der Journalist entdeckt die Spur einer internationalen Bande von Kunstschmugglern und wittert die große Story. Zusammen mit dem französischen Kollegen Philippe, einer griechischen Fotografin und dem irakischen Dolmetscher Arkan folgt er einer Fährte in den Norden des Landes, in ein vom amerikanischen Militär abgeriegeltes Dorf. Hier ist die Macht von Saddam Hussein noch allgegenwärtig. Die Journalisten setzen ihr Leben aufs Spiel. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Matthias Koeberlin (Michael Bellow), Stéphane Bittoun (Philippe), Zemen Al-Bedry (Arkan, Dolmetscher), Gosia Konieczna (Olga), Claudia Urbschat-Mingues (Kelly), Charles Ripley (Steve), Markus John (Lambert), Rainer Homann (Gröber), Oliver Nitsche (Chefred Regie: Thomas Blockhaus