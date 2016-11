sixx 02:35 bis 03:15 Serien The Royals Ist dies nicht etwas mehr als Einbildung? USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Prinz Liam und Prinzessin Eleanor unternehmen getrennt voneinander Reisen, die allerdings nicht so laufen wie erwartet. Unterdessen erfährt Cyrus, dass ihm ein Hoden abgenommen werden muss, und Helena trifft auf eine neue Rivalin ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Hurley (Königin Helena) William Moseley (Prinz Liam) Alexandra Park (Prinzessin Eleanor) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Oliver Milburn (Ted) Merritt Patterson (Ophelia Pryce) Originaltitel: The Royals Regie: Tom Vaughan Drehbuch: Tom Vaughan Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12

