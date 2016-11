sixx 11:10 bis 12:10 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Geister USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Izzie ist verzweifelt, denn Denny erscheint ihr immer wieder im Krankenhaus. Sie vermutet, dass er ihr sagen will, dass sie auch ohne die Erinnerungen an ihn weiterleben kann. Meredith bekommt nächtlichen Besuch: Ihre alte Freundin Sadie steht plötzlich vor der Tür. Cristina rast vor Eifersucht. Da Dr. Hahn nicht mehr im Seattle Grace arbeitet, muss Richard eine neue Chirurgin einstellen - die Wahl fällt auf die etwas eigenwillige Dr. Dixon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Eric Stoltz Drehbuch: Shonda Rhimes, Stacy McKee Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12