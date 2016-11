RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Die Schlägerbraut D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Leif (28) und Lena (25) führen eine ungleiche Beziehung. Lena hat die Hosen an und dominiert den unsicheren Leif auf allen Ebenen. Weil sie das Geld nach Hause bringt und Leif arbeitslos ist, macht sie ihren Freund regelmäßig fertig und erniedrigt ihn, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Leif, der sich sowieso schon wie ein Verlierer fühlt, lässt sich alles von Lena gefallen. Er hat wahnsinnige Angst, sie zu verlieren und nimmt sogar Prügel in Kauf, nur damit sie bei ihm bleibt. Doch Lena wird immer gewalttätiger und sadistischer. Leif schämt sich dafür, dass er von seiner Frau geschlagen wird und kann mit niemandem darüber sprechen. Als er auch noch im Bett versagt, verliert Lena das letzte Fünkchen Respekt und bringt ihren Liebhaber Robert (25) mit nach Hause. Leif muss dabei zusehen, wie seine Freundin fremdgeht! Doch anstatt sich endlich zu wehren, lässt er sich auch diese Demütigung widerstandslos gefallen. Wird Björn (28) seinen Kumpel davon überzeugen können, sich von Lena zu trennen und die Gewalttaten anzuzeigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...