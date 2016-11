RTS Un 23:30 bis 00:30 Fantasyserie Game of Thrones La bataille des bâtards USA, GB 2016 Untertitel Merken L'heure est au combat sur tous les fronts. De retour à Meereen, Daenerys est prête à riposter pour contenir l'attaque de ses ennemis. Tyrion la conseille sur la stratégie à adopter. Dans le Nord, les Stark s'apprêtent à croiser le fer pour récupérer Winterfell. Confiant et arrogant, Ramsay Bolton recourt aux jeux de l'esprit pour décontenancer l'adversaire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lannister) Kit Harington (Jon Snow) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Liam Cunningham (Davos Seaworth) Sophie Turner (Sansa Stark) Aidan Gillen (Petyr 'Littlefinger' Baelish) Carice van Houten (Melisandre) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Miguel Sapochnik Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Musik: Ramin Djawadi