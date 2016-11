RTS Un 22:30 bis 23:30 SciFi-Serie Westworld The Well-Tempered Clavier USA 2016 Stereo Merken Un thriller SF stylé western qui interroge la relation entre le robot et l'homme. Le robot est-il l?avenir de l?homme? L?humanité face à l?intelligence artificielle. Adaptée du fameux film Mondwest de Michael Crichton, réalisé en 1973, les scénaristes Jonathan Nolan (Person of Interest) et Lisa Joy, également coproducteurs avec JJ Abrams, reprennent le thème du parc d?attraction, peuplé d?androïdes chassant les visiteurs. Cette nouvelle version, qui joue savamment avec les nerfs du public, place les androïdes au centre de l?action. Une odyssée de tous les dangers, stylée western. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Evan Rachel Wood (Dolores Abernathy) Thandie Newton (Maeve Millay) Jeffrey Wright (Bernard Lowe) James Marsden (Teddy Flood) Luke Hemsworth (Ashley Stubbs) Tessa Thompson (Charlotte Hale) Sidse Babett Knudsen (Theresa Cullen) Originaltitel: Westworld Regie: Michelle MacLaren Drehbuch: Jonathan Nolan, Lisa Joy, Michael Crichton