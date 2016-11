RTS Deux 23:30 bis 00:50 Sonstiges Bachar, un tyran si convenable F 2016 Stereo Untertitel Merken Faire le portrait de Bachar el-Assad, ce dictateur en costume impeccable, raconter son parcours, entrer dans sa tête, comprendre ce qu'il veut et d'où il vient, c'est aussi s'intéresser à un homme qui tient une part de notre destin entre ses mains. Daech, le djihadisme international, le chaos au Moyen-Orient, la crise des réfugiés : tous ces défis qui nous impactent convergent pour partie vers Damas. Revenir sur nos relations avec Bachar, c'est tenter de comprendre notre implication dans le drame syrien, voire notre part de responsabilité, tant cet homme a toujours été fort de nos faiblesses, de nos atermoiements et de notre naïveté. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bachar, moi ou le chaos