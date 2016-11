RTS Deux 20:40 bis 22:00 Sonstiges Les hommes du Gothard CH 2016 Stereo Untertitel Merken "Il ne pouvait pas vivre sans le tunnel. C'était son univers. Mon papa, c'était ça qu'il voulait faire, il en parlait sans arrêt. Il essayait de m'expliquer comment ça fonctionnait, toutes les connexions entre les fils de la dynamite. Comment ils étaient reliés." "Je pense que pour faire ce travail, il faut avoir un certain caractère, une certaine détermination. Il faut une force physique, évidemment, mais aussi une force mentale. Ce n'est pas facile de se retrouver à 2000 mètres sous terre. Le caractère, tu te le forges aussi là-dessous?" Alptransit : un bijou de technologie, à l'intérieur duquel nous sommes projetés à 250 kilomètres à l'heure. Un éclair né du travail harassant de centaines d'hommes. L'équipe de ce film en a côtoyé certains, suivi leur travail et partagé leur destin durant quinze ans. Quinze années d'émotions et de souvenirs, revécus ici à la lumière du présent. Nous sommes à l'aube d'un nouveau millénaire. A Pollegio, au portail sud du tunnel, le chantier commence à peine à prendre forme. On distingue quelques baraquements et les premières structures externes. Il est encore difficile d'imaginer la portée d'un ouvrage aussi gigantesque. Deux tubes ferroviaires de 57 kilomètres. Un dédale de galeries de 150 kilomètres à creuser sous le massif du Saint-Gothard. Les mineurs de la Valteline sont parmi les premiers à s'attaquer à la montagne. On les appelle les magiciens de l'explosif. A leur tête, Ilario, un vétéran des tunnels. " La vie de chantier c'est une vie de chien. Mais on s'y sent bien. On est au chaud? On s'en sort ! Mais la vie de chantier? ça reste une vie de chien. " Ilario Della Valle est à la tête d'une équipe composée uniquement d'ouvriers de la Valteline, spécialisés dans le forage à l'explosif. Ce sont eux qui ont creusé la galerie de contournement d'un tronçon périlleux à l'entrée du tunnel, à Bodio, en attendant l'arrivée du tunnelier? Et c'est leur vie, leur incroyable expérience, leur aventure collective que ce documentaire revisite. Emouvant hommage à ces hommes de l'ombre? In Google-Kalender eintragen