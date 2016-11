Kabel1 Doku 23:45 bis 00:35 Dokumentation Echte Teufelskerle - Männer am Limit Einsame Wölfe CDN 2014 16:9 HDTV Merken Carlos Hathcock ist einer der besten Scharfschützen der US Marines. Aus dem Vietnamkrieg ging er als Legende hervor - einen Feind soll er aus 450 Metern mit einem tödlichen Schuss durch dessen Zielfernrohr ins Auge getroffen haben. Max Hardberger hat auf seinen Missionen dagegen nie einen Menschen getötet. Er bekämpft Seeräuber, die Mafia und alle anderen, die Schiffe gekapert haben. Bei seiner berühmtesten Befreiungsaktion holte er 2004 einen Frachter aus einem Hafen in Haiti. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hardcore Heroes