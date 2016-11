FOX 02:55 bis 03:15 Comedyserie How I Met Your Mother Brunch USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Teds Eltern kommen für ein Wochenende nach New York, eine gute Gelegenheit, um mit Robin die Freundin ihres Sohnes endlich kennenzulernen. Doch Barney will den Besuch offenbar beeindrucken, er ist nicht zu bremsen und drängt sich ständig in den Vordergrund, so dass Robin völlig übersehen wird. Zu später Stunde nimmt Barney Teds Vater mit in einer Bar, der am Ende mit einer Kellnerin knutscht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Michael Gross (Alfred Mosby) Cristine Rose (Virginia Mosby) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Stephen Lloyd Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 374 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 174 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 104 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:10 bis 03:25

Seit 64 Min.