ORF 1 15:00 bis 15:20 Comedyserie Malcolm mittendrin Rebellion gegen das System USA 2001 2016-11-29 08:05 Dolby Untertitel Merken Francis hat erreicht, dass er aus der elterlichen Vormundschaft befreit worden ist und verlässt nun die Akademie, um nach Alaska zu gehen. Doch als er sich von seinen Eltern verabschieden will, kommt es zu einem heftigen Streitgespräch zwischen Lois und ihm. Malcolm hingegen muss sich mit einem neuen Lehrer herumschlagen, der die Klasse zu Höchstleistungen anspornen will. Dabei entsteht ein gnadenloser Konkurrenzkampf, aber Malcolm hat so einige Tricks auf Lager. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Bryan Burke (Gus) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Jimmy Simons Drehbuch: Alan Higgins Kamera: Levie Isaacks Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12