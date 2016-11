ORF 1 23:50 bis 00:35 Serien House of Cards Diskreditiert USA 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Politserie John hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem Franks Affäre mit Zoe und seine Straftaten angeführt sind. Wieder einmal sind Dougs Methoden gefragt, um die unangenehmen Papiere verschwinden zu lassen. Deweil kämpft der Präsident um sein Überleben. Seine Leberwerte werden immer schlechter. Frank braucht dringend eine Lebertransplantation. Claire nutzt die Unsicherheit des Vizepräsidenten bei der außenpolitischen Krise aus und bringt sich als unabkömmliche Beraterin ein. Indes verlangt Doug Seths Rücktritt, allerdings hat dieser noch einen Trumpf in der Hand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Mahershala Ali (Remy Danton) Molly Parker (Jackie Sharp) Derek Cecil (Seth Grayson) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Originaltitel: House of Cards Regie: Tom Shankland Drehbuch: Melissa James Gibson Kamera: David M. Dunlap Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12