ORF 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Detective Laura Diamond Laura und die Lebensversicherung USA 2016 2016-11-28 01:15 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Nach Santianis Ermordung versucht Laura alles, um den Mörder zu finden. Einen entscheidenden Hinweis bekommen sie ausgerechnet von Jimmy Chun. Als dann noch Justin, Santianis Sohn, entführt wird, läuft Laura die Zeit davon. Laura hat ihre Zweifel, ob es sich wirklich um eine Entführung handelt. Unterdessen plant Jake Jen einen Antrag zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Scott Cohen (Vince Deluca) Mercedes Ruehl (Val Santiani) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Michael Smith Drehbuch: Jeff Rake, Kyle Warren Kamera: Tim Norman Musik: Joey Newman