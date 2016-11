ORF 2 11:50 bis 12:10 Magazin Bewusst gesund - Das Magazin Beatmungstraining - Übung für den Notfall / Seiltanzen - Slackline als Therapie / Schadensbegrenzung - Erste Hilfe bei Knieverletzungen A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken * Beatmungstraining - Übung für den Notfall: Da Patienten während der Einleitung einer Vollnarkose ihre Spontanatmung einstellen, ist die künstliche Beatmung eine absolute Notwendigkeit. Um auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Patienten reagieren zu können, trainieren die Anästhesistinnen und Anästhesisten regelmäßig. * Seiltanzen - Slackline als Therapie: Die "Slackline" ist eine gespannte Stoffbrücke, auf der geschickte, meist junge Menschen mit bewundernswerter Kunstfertigkeit balancieren. Aber auch im therapeutischen Bereich kann man mit der Slackline arbeiten und so Muskulatur trainieren und damit auch Schmerzen bekämpfen. * Schadensbegrenzung - Erste Hilfe bei Knieverletzungen: Immer mehr Menschen klagen über Beschwerden und Schmerzen in den Knien, Frauen übrigens häufiger als Männer. Knieverletzungen, die nicht rasch behandelt wurden, können zu großen Problemen führen. Deshalb ist die richtige Erste Hilfe bei Knieverletzungen besonders wichtig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ricarda Reinisch Originaltitel: Bewusst gesund - Das Magazin