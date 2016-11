ORF 2 09:05 bis 09:30 Show Frisch gekocht on Tour im Montafon mit Andi und Alex Montafoner Honigapfel / Kalbssteak auf Bergkäsepolenta mit Schmelztomaten A 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Andi und Alex sind diese Woche im Montafon unterwegs. Im Montafonerhof in Tschaguns haben sie ihre mobile Küche aufgebaut. Aber bevor sie ihre von Vorarlberg und den Montafoner Produkten inspirierten Rezepte präsentieren, besuchen sie die unterschiedlichsten Montafoner Produzenten um sich die Zutaten für ihre Gerichte zu holen. Heute hat sich Andi den "Montafoner Honigapfel" ausgedacht, den Honig dazu holt er sich von Andreas Vogts Imkerei ab. Dort erklärt ihm Imker Christian Brugger genau, was den speziellen Montafoner Alpenrosenhonig ausmacht, und welche Blüten von den Bienen dafür angeflogen werden. Alex bereitet ein - aus dem Montafon stammendes - Kalbfleisch zu: Kalbssteak auf Bergkäsepolenta mit Schmelztomaten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andi Wojta, Alex Fankhauser Originaltitel: Frisch gekocht on Tour im Montafon