ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich "Guten Morgen Österreich" gegen den "Montags-Blues" A 2016 Stereo Live 16:9 Mit "Guten Morgen Österreich" gegen den "Montags-Blues": Regelmäßig zum Wochenbeginn empfinden viele eine Mischung aus Lustlosigkeit und Müdigkeit. Doch Motivationstrainer Alois Kogler weiß, wie man perfekt in die neue Woche startet. Außerdem: Martine Linhart ist Christbaumbäuerin und weiß alles rund um den Christbaum. Zu Gast ist Eva Poleschinski, die Designerin pendelt zwischen Hartberg und New York und bringt am Montagmorgen einige ihrer neuesten Entwürfe mit ins mobile Studio. Alexander Glehr, der Hartberger Regisseur und Produzent, brachte zuletzt das Doppelleben des Helmut Zilk und die Biografie von Egon Schiele in die heimischen Kinos. Moderation: Eva Pölzl, Oliver Zeisberger Gäste: Gäste: Alois Kogler (Motivationstrainer), Martine Linhart (Christbaumbäuerin), Eva Poleschinski (Designerin), Alexander Glehr (Regisseur und Produzent), Gernot Pachernigg (Schauspieler) Originaltitel: Guten Morgen Österreich