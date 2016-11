Schweiz 2 22:30 bis 23:15 Magazin sportlounge Geschichten und Hintergründe CH 2016 2016-11-28 23:25 Stereo HDTV Merken Bob-Legende Christoph Langen auf Nachwuchssuche in der Schweiz: "Christoph Langen, der zweifache Olympiasieger, siebenfache Welt- und Europameister - neu Nachwuchschef in der Schweiz": Diese Mitteilung im Frühling war eine kleine Sensation. Den Sommer und Herbst hindurch hat der Deutsche nun bereits erlebt, wie steinig der Weg zurück zu einer Bobnation Schweiz ist. Die "sportlounge" hat ihn auf seiner Nachwuchssuche begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Olivier Borer