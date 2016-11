Schweiz 2 11:40 bis 12:25 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 64 D 2009 Stereo Merken Alisa verbringt eine Nacht mit Paul und fühlt sich gut dabei. Christian versetzt die Begegnung mit Alisa und Paul, die sehr vertraut miteinander scheinen, einen schmerzvollen Stich. Doch er kümmert sich weiterhin aufopfernd um Ellen, die gerade aus dem Spital entlassen worden ist und beim Anblick ihres Spiegelbilds in einem stillen Moment zu Hause zusammenbricht. Ellens aufgelöster Zustand veranlasst Christian zu einer impulsiven Reaktion: Er macht Ellen einen Heiratsantrag. Unterdessen öffnet Karl versehentlich einen Brief der Bank, der für Alisa bestimmt war. Er erkennt schockiert, dass die Bank Alisa wegen ihrer Schulden stark unter Druck setzt. Gudrun ist entschlossen, Alisa zu helfen - notfalls auch gegen deren Willen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Jan Hinrik Drevs, Herbert Wüst Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Anja Knoblauch, Björn Behrens Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer