Magazin ECO Das Wirtschaftsmagazin Leerverkäufe: Wirtschaft fordert neue Regeln gegen Spekulation / Risikoreiche Übernahme - Modemarkt hat nicht auf OVS gewartet CH 2016

Leerverkäufe: Wirtschaft fordert neue Regeln gegen Spekulation: Leerverkäufe sind ein umstrittenes Geschäft: Hedgefonds wollen damit Geld verdienen, wenn die Aktienkurse fallen. Dazu verkaufen sie Aktien, die sie gar nicht wirklich besitzen, sondern nur ausgeliehen haben - oft von Pensionskassen. In der EU und den USA müssen Hedgefonds ihre Wetten auf sinkende Kurse publik machen, in der Schweiz nicht. Das ruft nun Wirtschaftsvertreter auf den Plan. Sie fordern mehr Transparenz. 

Risikoreiche Übernahme - Modemarkt hat nicht auf OVS gewartet

Moderation: Reto Lipp

