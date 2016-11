Schweiz 1 23:45 bis 00:35 Serien Mad Men Folge: 81 Ausflüge USA 2014 2016-11-29 05:10 Dolby Digital HDTV Merken Don erfährt von Megans Agent, dass sich seine Frau bei der Rollensuche so sehr ins Zeug legt, dass es peinlich werden könnte. Da setzt Don sich ins Flugzeug, um Megan mit einem Besuch in Los Angeles zu überraschen. Nach einer zärtlichen Begrüssung kommt es zum Streit, denn Megan spürt, dass etwas nicht stimmt. Als Don endlich zugibt, dass er momentan keinen Job hat, schickt Megan ihn zum Teufel. Da nimmt Don sein Leben in die Hand und trifft diejenige Werbefirma, die ihm ein attraktives Angebot gemacht hat. Doch als er es Roger zeigt, bittet dieser ihn, zurück zu Sterling Cooper & Pryce zu kommen. Doch als Don in der Agentur auftaucht, muss er feststellen, dass sich dort nur die wenigsten über seine Rückkehr freuen. Betty begleitet derweil Bobby zu einem Schulausflug, der für sie mit einer herben Enttäuschung endet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Hamm (Don Draper) January Jones (Betty Draper) Christina Hendricks (Joan Harris) Elisabeth Moss (Peggy Olson) Vincent Kartheiser (Pete Campbell) John Slattery (Roger Sterling) Originaltitel: Mad Men Regie: Chris Manley Drehbuch: Heather Jeng Bladt, Matthew Weiner Kamera: M. David Mullen Musik: David Carbonara Altersempfehlung: ab 12