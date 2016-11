Schweiz 1 11:15 bis 12:15 Dokumentation Ein neuer Busen Brustamputation wider Willen NL 2013 Stereo HDTV Merken Sacha Polak weiss, dass sie das Brustkrebs-Gen ebenfalls in sich trägt und die Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken, für sie sehr hoch ist. Als sie selbst 29 Jahre alt wird, stellt sie sich der Frage, ob sie sich ihre Brüste als präventive Massnahme amputieren lassen soll. Lange ringt sie mit sich und beschliesst, einen Film über ihre Suche nach der richtigen Entscheidung zu machen. Sie stellt sich ihrer Angst vor dem Tod und setzt sich damit auseinander, welche Bedeutung ihre Brüste für sie und ihre Weiblichkeit haben - und für ihren Freund. Sie spricht mit ihrem Vater, der seine Frau in jungen Jahren verlor. Offen und mutig konfrontiert Sacha Polak sich, ihre Angehörigen und ihren Partner mit schwierigen Fragen und findet dann zu einer Entscheidung. Sacha Polaks Dokumentarfilm ist sehr persönlich, oft aufschlussreich und manchmal auch humorvoll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: New Boobs