Servus TV 02:55 bis 03:40 Dokumentation Departures - Abenteuer Weltreise Indonesien - Willkommen im Paradies CDN 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Reise beginnt außergewöhnlich: am Krater des Mount Bromo. Dabei handelt es sich um einen immer noch aktiven, wenn auch ruhigen Vulkan mitten auf der Insel Java. Mit ihrem Freund vor Ort, Oka, fahren sie weiter in die Slums von Jakarta, wo sie hautnah miterleben, wie Familien täglich ums Überleben kämpfen. In direktem Kontrast dazu steht ihr nächstes Ziel: Bali, bekannt als das Paradies der Insel. Dort nehmen sie an einem Bullenrennen teil, bei dem sich Scott ordentlich dreckig macht und Oka sogar seinen gesamten Wagen verliert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Departures Regie: Andre Dupuis Kamera: Andre Dupuis

