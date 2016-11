Servus TV 20:15 bis 22:10 Krimi Prime Suspect - Heißer Verdacht Das Finale (2/2) GB 2006 2016-11-28 02:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das große Finale: Die Ermittlungen im Mordfall der 14-jährigen Sallie nehmen eine dramatische Wendung, als der Hauptverdächtige Curtis Flynn die junge Penny Philips als Geisel nimmt und sich bei seiner Schwester Vanessa verschanzt. Doch Penny gelingt die Flucht. Als Jane Tennison (Helen Mirren) daraufhin in Vanessas Wohnung auch noch Sallies Tasche findet, scheint Flynn überführt. Doch irgendetwas stört Tennison an dem Fall. Im Verhör mit Flynn bestätigt sich ihr Verdacht, dass die Jagd nach dem Killer noch nicht vorbei ist... Mehrfach Emmy und Golden Globe prämierte britische Kult-Serie, die als Mutter aller Crime-Serien mit einer weiblichen Protagonistin gilt. In die Rolle der resoluten Polizeibeamtin Jane Tennison schlüpfte die spätere Oscar Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen), die damit den Grundstein ihrer internationalen Karriere legte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Det. Supt. Jane Tennison) Stephen Tompkinson (Sean Philips) Laura Greenwood (Penny Philips) Eve Best (Linda Philips) Gary Lewis (Tony Sturdy) Katy Murphy (Ruth Sturdy) Frank Finlay (Arnold Tennison) Originaltitel: Prime Suspect Regie: Philip Martin Drehbuch: Frank Deasy Kamera: Julian Court