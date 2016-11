Servus TV 11:10 bis 12:08 Dokumentation Kopernikus - Rätsel der Galaxis Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls - Das Unbewusste USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Folge von "Mysterien des Weltalls" dringt Morgan Freeman in einen Bereich der menschlichen Psyche vor, der dem Menschen normalerweise völlig verschlossen bleibt: das Unterbewusstsein. Unsere tiefsten Ur-Ängste und Wünsche liegen hier verborgen und kommen oft nur im Traum zum Vorschein. Jetzt wollen Wissenschaftler die Sprache des Unterbewussten endgültig entschlüsseln. Tests haben gezeigt: Das menschliche Gehirn verbraucht im Ruhezustand 20 Prozent der gesamten Körperenergie. Das Unterbewusste ist also immer aktiv ohne, dass der Mensch es überhaupt bemerkt. Stecken demnach bislang noch ungeahnte geistige Fähigkeiten in Menschen und hat er seine wahre mentale Stärke längst nicht ausgeschöpft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole