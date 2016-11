Nick 08:50 bis 09:20 Trickserie Willkommen bei den Louds Der Mädchen-Guru / Alles muss raus! USA 2016 Merken Lincoln gibt den Jungs an seiner Schule gute Ratschläge in Sachen Mädchen. Nur leider haben seine Tipps einen kleinen Haken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Loud House Altersempfehlung: ab 6