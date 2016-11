ONE 20:15 bis 22:15 Historienfilm Agora - Die Säulen des Himmels E 2009 2016-11-28 23:45 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Alexandria, Ende des 4. Jahrhunderts. Die schöne Hypatia unterrichtet als Mathematikerin, Philosophin und Astronomin die Söhne der Oberschicht. Aber die Stimmung in der Stadt ist angespannt, die Gesellschaft im Umbruch begriffen. Die blutigen Konflikte zwischen Heiden und Christen spitzen sich zu. Auch Hypatias Schüler Orestes und Synesius sowie der heimlich in Hypatia verliebte Sklave Davus spielen bei der dramatischen Entwicklung entscheidende Rollen. Vergeblich versucht die kluge Frau, den religiösen Kämpfen mit wissenschaftlicher Vernunft zu begegnen. Aber genau das droht ihr zum Verhängnis zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Weisz (Hypatia) Max Minghella (Davus) Oscar Isaac (Orestes) Ashraf Barhom (Ammonius) Michael Lonsdale (Theon) Rupert Evans (Synesius) Homayoun Ershadi (Aspasius) Originaltitel: Agora Regie: Alejandro Amenábar Drehbuch: Alejandro Amenábar, Mateo Gil Kamera: Xavi Gimenez Musik: Dario Marianelli Altersempfehlung: ab 12