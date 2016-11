Urszulas großer Tag: Heute eröffnet sie ihren Friseursalon im Astor-Kinocenter. Zur Feier des Tages lädt sie Freunde und Nachbarn ein, um ihre neuen Geschäftsräume einzuweihen. Einige ihrer Gäste haben sich für Urszula eine besondere Überraschung ausgedacht. In der Dresdener Wohngemeinschaft spitzt sich die Lage zu. Nach wie vor hält sich Momo hier versteckt. Sehnsüchtig erwartet er die Ankunft seiner Freundin Maria. In der Zwischenzeit bekommt die Polizei einen Tipp, wo der Flüchtige sich aufhält. Um ihren Kollegen zuvorzukommen, muss Nina jetzt schnell handeln: Sie fährt in die Wohnung, um Momo zu verhaften. Als sich Philipp schützend vor seinen Bruder stellt, eskaliert die Situation: Nina zieht ihre Waffe. Olli Klatt hat Mitleid mit seinem Chef. Zunächst musste Olaf die schmerzhafte Attacke seiner Ex-Frau überstehen und dann rückte ihm auch noch die Steuerfahndung zu Leibe. Um Olaf auf andere Gedanken zu bringen, überlegt sich Olli ein anregendes Präsent: Er schenkt Olaf einen Gratisbesuch bei einem Freudenmädchen. In Google-Kalender eintragen