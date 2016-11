ONE 08:45 bis 09:15 Magazin Rockpalast Backstage: Henning Wehland D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Henning Wehland ist seit den Neunzigern einer der Köpfe hinter den H Blockx, die im In und Ausland Millionen Alben verkauft haben. Seit 2007 ist er Teil der nicht minder erfolgreichen Söhne Mannheims, erfolgreicher Bandmanager... die Liste könnte man endlos weiterführen. In dieser Folge Rockpalast Backstage führt Wehland Ingo Schmoll durch seine geliebte Heimatstadt Münster und zeigt ihm die Stätten seiner Kindheit und Jugend, darunter seine alte Schule und die Kneipen und Clubs, in denen er später abhing. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Schmoll Originaltitel: Rockpalast Backstage