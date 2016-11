Tele 5 20:15 bis 22:30 Fantasyfilm Snow Girl and the Dark Crystal CHN, HK, USA 2015 2016-11-29 00:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kun Chen (Zhong Kui/Demon King) Bingbing Li (Snow Girl/Little Snow) Winston Chao (Zhang Daoxian) Zishan Yang (Zhong Ling) Beier Bao (Du Ping) Jike Junyi (Yi Wei) Huan Huang (Nine-Tailed Fox) Originaltitel: Zhong Kui fu mo: Xue yao mo ling Regie: Peter Pau, Zhao Tianyu Drehbuch: Junli Guo, Raymond Lei Jin, Huanhuan Zhang Kamera: Peter Pau Musik: Javier Navarrete Altersempfehlung: ab 12