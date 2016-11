Sky Atlantic HD 21:50 bis 23:00 Krimiserie Public Enemy Das verlorene Schaf B 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Guy Béranger (Angelo Bison) ist Belgiens Staatsfeind Nummer 1: Vor 20 Jahren haben seine mysteriösen Morde an fünf Kindern das ganze Land schockiert. Jetzt kommt Béranger aus dem Knast und soll in einem Kloster in den Ardennen Unterschlupf finden. Die Menschen im nahegelegenen Dorf reagieren entsetzt. Ausgerechnet die traumatisierte junge Polizistin Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud) soll ihn beschützen. Dann verschwindet die kleine Noémie und der Fall zeigt bald Parallelen zu Bérangers Verbrechen ... - Beunruhigender, preisgekrönter belgischer Psychothriller in Serie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Jean-Jacques Rausin (Michaël Charlier) Angelo Bison (Guy Béranger) Clement Manuel (Lucas Stassart) Philippe Jeusette (Patrick Stassart) Laura Sepul (Judith Stassart) Emylie Buxin (Jessica) Originaltitel: Public Enemy Regie: Matthieu Frances, Gary Seghers Altersempfehlung: ab 12