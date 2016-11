Sat.1 02:35 bis 03:20 Krimiserie Elementary Nichts geht über die Wahrheit USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sherlock und Watson unterstützen die Ermittlungen in einem Doppelmord. Auf den ersten Blick scheint es, als hätten sich zwei Männer gegenseitig erschossen, doch der Tatort wirft viele Fragen auf. Bald finden die Detektive heraus, dass die beiden Opfer zunächst nur einen Mord an einem von beiden inszenieren wollten - aber warum? Watson stellt indes hinter Sherlocks Rücken weiterhin Nachforschungen für dessen Vater Morland an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Jon Michael Hill (Detective Marcus Bell) John Noble (Mr. Morland Holmes) Aidan Quinn (Captain Thomas Gregson) April L. Hernandez (Roxanne Ortiz) Jordan Gelber (Dr. Eugene Hawes, M.E.) Originaltitel: Elementary Regie: Jeremy Webb Drehbuch: Nick Thiel, Jeffrey Paul King Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16

