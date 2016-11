Sat.1 00:10 bis 01:05 Krimiserie Criminal Minds Tod am Freitag USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Wyoming gibt es eine merkwürdige Häufung von Selbstmorden unter Teenagern. Da das Team nur bei zweifelhaften Todesfällen und nicht bei Selbstmorden ermittelt, muss JJ ihren Chef zum Einsatz überreden. Die Computeranalyse ergibt, dass die Jungen und Mädchen, die an ihren Türklinken erhängt gefunden wurden, an einem Online-Würgespiel teilgenommen haben. Auf einer Website wurden sie aufgefordert, gegeneinander anzutreten und sich dabei einen Rausch zu verschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Spera Drehbuch: Jim Clemente Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12