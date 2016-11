Sat.1 18:00 bis 19:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 2016-11-29 10:00 16:9 HDTV Merken Ein Gülleunfall auf einem Bauernhof hält die Spezis in Atem: Ein Verletzter liegt ohnmächtig in einer giftigen Gaswolke. Eine Bergung ohne Atemschutz ist unmöglich - wird die Feuerwehr noch rechtzeitig eintreffen, um den Verletzten lebend zu bergen? - Trotz eines harmlosen Sturzes hat sich ein junger Mann heftig seine Haut aufgerissen. Ein Rätsel für den behandelnden Arzt, wieso ist der junge Mann so dünnhäutig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten