Sport1+ 22:10 bis 22:35 Motorsport SEAT Leon Euro Cup Season Review Merken Der SEAT Leon Eurocup war in dieser Saison an sieben Rennwochenenden von April bis November quer durch Europa unterwegs. Mit jeweils zwei Sprintrennen gastierte der Markenpokal auf den aufregendsten Rennstrecken des Kontinents: Unter anderem waren der Nürburgring, der Red Bull Ring, Silverstone und Barcelona im Kalender vertreten. Zum Einsatz kam dabei die neue Version des SEAT Leon CUP RACER, der rasante-Rennaction garantiert. Heute gibt es einen Rückblick der Saison zu sehen. In Google-Kalender eintragen