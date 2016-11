Sport1+ 20:15 bis 21:40 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga TVB 1898 Stuttgart - SG Flensburg-Handewitt, 13. Spieltag D Merken 13. Spieltag in der DKB Handball-Bundesliga: Der große Favorit SG Flensburg-Handewitt ist beim TVB 1898 Stuttgart zu Gast. Die Flensburger haben nach Platz 2 in der Vorsaison nun die Meisterschaft im Visier, dafür dürfen sie aber bestmöglich auch auswärts keine Federn lassen. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Liga gab es einen klaren 28:18-Erfolg für die Norddeutschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball